Wer schafft den Einzug in das Halbfinale von "Germany's next Topmodel"?

ProSiebenStaffel 2020Folge 23vom 07.05.2020
Folge 23: Wer schafft den Einzug in das Halbfinale von "Germany's next Topmodel"?

28 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12

Wer schafft den Einzug in das Halbfinale von "Germany's next Topmodel"? "red." macht den großen Chancen-Check und erklärt, warum der Endspurt noch nie so hart war wie in dieser Staffel. / "Ich hab' die Haare wieder schön!" Nach wochenlanger Zwangs-Abstinenz kann "Promis unter Palmen"-Star Janine Pink endlich wieder zum Beauty-Termin. Mit welchem Gefühl sowohl Friseur als auch Kundin die ersten Tage der Wiedereröffnung erleben? "red." ist dabei.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

ProSieben
Alle 4 Staffeln und Folgen