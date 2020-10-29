red.
Folge 39: red. Hot Pot"
27 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12
Verliebt, ganz frisch verlobt und endlich angekommen. In einer neuen Folge "red. Hot Pot" spricht Samu Haber über die größten Herausforderungen und Unsicherheiten seiner Karriere. Und über seinen persönlichen Tiefpunkt nach dem Aus von "Sunrise Avenue". Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2023
12
