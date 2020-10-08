Zehn Jahre "The Voice of Germany"Jetzt kostenlos streamen
red.
Folge 34: Zehn Jahre "The Voice of Germany"
26 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 12
Zehn Jahre "The Voice of Germany": Wir feiern mit den "The Voice"-Coaches die Jubiläumsstaffel. Außerdem: Nico Santos ganz privat. Sein harter Weg vom Urlaubs-Animateur zum gefeierten Popstar in der "red."-Coach-Kitchen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
red.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben