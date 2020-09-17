"red." ist hinter den Kulissen der neuen Show von Stefan RaabJetzt kostenlos streamen
red.
Folge 31: "red." ist hinter den Kulissen der neuen Show von Stefan Raab
45 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12
"red." ist hinter den Kulissen der neuen Show von Stefan Raab. So ticken die "FameMaker" Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan privat. Plus: "red." trifft die spektakulärsten Performer und lüften die Top-Secrets am Set. Skandale, Schlagzeilen und Schmerzen - Warum Katie Price mit zwei gebrochenen Füßen jetzt nochmal neu anfangen will und was die Kinder über ihre Mama wirklich denken. "red." besucht den Realitystar und seine fünf Kinder zuhause in England. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
red.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben