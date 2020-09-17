Zum Inhalt springenBarrierefrei
"red." ist hinter den Kulissen der neuen Show von Stefan Raab

ProSiebenStaffel 2020Folge 31vom 17.09.2020
45 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12

"red." ist hinter den Kulissen der neuen Show von Stefan Raab. So ticken die "FameMaker" Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan privat. Plus: "red." trifft die spektakulärsten Performer und lüften die Top-Secrets am Set. Skandale, Schlagzeilen und Schmerzen - Warum Katie Price mit zwei gebrochenen Füßen jetzt nochmal neu anfangen will und was die Kinder über ihre Mama wirklich denken. "red." besucht den Realitystar und seine fünf Kinder zuhause in England. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

