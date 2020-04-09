Der große Einzug in die Top Ten!Jetzt kostenlos streamen
Folge 16: Der große Einzug in die Top Ten!
20 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12
Der große Einzug in die Top Ten! "red." checkt: Wer sind die auffälligsten Kandidatinnen und wer hat die größten Chancen Germany's next Topmodel zu werden? / New York in der Corona-Krise: Leere Straßen, keine Events und unzählige Existenzen vor dem Ruin - Die Stadt, die niemals schläft, befindet sich aktuell im Ausnahmezustand. Wie geht es den Bewohnern während der Krise? "red." spricht mit den Menschen vor Ort.
