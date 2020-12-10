George Clooneys GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Folge 49: George Clooneys Geheimnisse
18 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Wer ist schuld daran, dass er sich nur noch mit einem Staubsaugeraufsatz die Haare schneidet und nimmt er tatsächlich immer seine eigene Schmusedecke mit, wenn er auf Reisen geht? George Clooney (59) enthüllt seine bisher bestgehüteten Geheimnisse. Die Schattenseiten des schnellen Ruhms: Shawn Mendes und Justin Bieber wurden mit einem Klick berühmt. "red." zeigt die Auswirkungen, die der plötzliche Verlust der Privatsphäre und dadurch der eigenen Identität mit sich bringt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
