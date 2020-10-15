Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Strategien der "The Voice"-Coaches

ProSiebenStaffel 2020Folge 35vom 15.10.2020
29 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12

Die Strategien der "The Voice"-Coaches: Um die besten Talente in ihre Teams zu locken, greifen die Coaches in der Jubiläumsstaffel ganz tief in die Trick-Kiste. Ob mit warmen Worten, musikalischer Vielfalt oder Versprechungen von Ruhm, Erfolg und Millionen auf dem Konto - fürden Sieg ist ihnen jedes Mittel recht. Mark Forster in der "red."-Coach-Kitchen. Der Sänger erzählt über Suchtgeständnisse, Kindheitserinnerungen und die emotionalsten Achterbahnfahrten seines Lebens. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

