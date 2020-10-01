Lacher, Live-Shows, Leinwand-RuhmJetzt kostenlos streamen
Folge 33: Lacher, Live-Shows, Leinwand-Ruhm
20 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
Lacher, Live-Shows, Leinwand-Ruhm: Comedy ist derzeit weltweit ein Erfolgsrezept. Luke Mockridge und Bülent Ceylan erklären "red.", was man für das Big Business mit den Witzen braucht. / "Das Showbiz hat mich krankgemacht!" Für welche Stars ist der Ruhm mehr Fluch als Segen? Und weshalb sie trotzdem nicht ohne das Rampenlicht leben können. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben