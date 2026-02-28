Reisezeit - Österreich: KufsteinJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 44: Reisezeit - Österreich: Kufstein
25 Min.Folge vom 28.02.2026
Moderatorin Sasa Schwarzjirg reist nach Tirol. Ausgangspunkt ist Kufstein, auch bekannt als Perle Tirols. Sie besucht die Festung mit Bürgerturm und der täglich erklingenden Heldenorgel, den Wallfahrtsort Mariastein sowie das historische Silberbergwerk Schwaz und taucht dabei in die Geschichte und Kultur der Region ein. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reisezeit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0