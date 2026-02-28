Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 44vom 28.02.2026
25 Min.Folge vom 28.02.2026

Moderatorin Sasa Schwarzjirg reist nach Tirol. Ausgangspunkt ist Kufstein, auch bekannt als Perle Tirols. Sie besucht die Festung mit Bürgerturm und der täglich erklingenden Heldenorgel, den Wallfahrtsort Mariastein sowie das historische Silberbergwerk Schwaz und taucht dabei in die Geschichte und Kultur der Region ein. Bildquelle: ORF

