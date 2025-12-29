Reisezeit - Österreich: Best ofJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 40: Reisezeit - Österreich: Best of
25 Min.Folge vom 29.12.2025
Sasa Schwarzjirg blickt in einem Best of Reisezeit auf alle neun Destinationen von 2025 zurück. Gemeinsam mit Reiseexpertin Andrea Thomas erinnert sie sich an Erlebnisse von Krems bis Spital an der Drau, von Güssing bis Kitzbühel und viele weitere schöne Reiseziele in Österreich. Bildquelle: ORF/TV Friends
