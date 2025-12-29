Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Best of

ORF2Staffel 1Folge 40vom 29.12.2025
Reisezeit - Österreich: Best of

Reisezeit - Österreich: Best ofJetzt kostenlos streamen

Reisezeit

Folge 40: Reisezeit - Österreich: Best of

25 Min.Folge vom 29.12.2025

Sasa Schwarzjirg blickt in einem Best of Reisezeit auf alle neun Destinationen von 2025 zurück. Gemeinsam mit Reiseexpertin Andrea Thomas erinnert sie sich an Erlebnisse von Krems bis Spital an der Drau, von Güssing bis Kitzbühel und viele weitere schöne Reiseziele in Österreich. Bildquelle: ORF/TV Friends

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Reisezeit
ORF2
Reisezeit

Reisezeit

Alle 1 Staffeln und Folgen