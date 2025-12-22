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Reisezeit Österreich: Mariazell

ORF2Staffel 1Folge 38vom 22.12.2025
Reisezeit Österreich: Mariazell

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Folge 38: Reisezeit Österreich: Mariazell

6 Min.Folge vom 22.12.2025

In dieser Ausgabe von Reisezeit geht es nach Mariazell: Sasa Schwarzjirg besucht dort das "Nationalheiligtum" – die Basilika von Mariazell. Für Pilger der ersehnte Ort nach einem langen Weg, für viele auch ein Ort der Ruhe. Der geistlichen Leiter der Basilika, Superior Pater Michael Staberl erwartet Sasa und erzählt über die Basilika und die Legenden, die es dazu gibt. Mariazell ist auch bekannt für seinen Lebkuchen, eine der traditionsreichen Lebzeltereien öffnet für Sasa die Backstuben – Türen. Ein originelles Geschenk entdeckt Sasa mitten in der Natur. Ein Geschenk, das es so wohl nur einmal gibt, wie auch eine privat geführte Sternwarte. Bildquelle: ORF/TVfriends

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