Remedy
Folge 1: Böses Blut
43 Min.Ab 12
Griffin Conner schmeißt sein Medizinstudium und landet zwei Jahre später, nach einer Schlägerei in einer Bar, im Krankenhaus, wo sein Vater Allen und seine Schwestern Melissa und Sandy arbeiten. Die zerstrittene Familie wird wieder zusammengeschweißt, als Griffin wegen Mordes angeklagt werden soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Remedy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH