Remedy
Folge 7: Alte Sünden, neue Tugenden
43 Min.Ab 12
Griffins alte Freundin Sheila schlägt bei ihm auf. Sie stimmt jetzt die Gitarren einer Band. Sheila bietet ihm Drogen an. Kann Griffin sich zurückhalten oder lässt er sich wieder von seiner alten Sucht hinreißen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Remedy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH