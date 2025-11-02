Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Remedy

Die Heimkehr

Staffel 1Folge 2
Die Heimkehr

Die HeimkehrJetzt kostenlos streamen

Remedy

Folge 2: Die Heimkehr

43 Min.Ab 12

Griffin hat den ersten Tag seines neuen Jobs im General Hospital hinter sich gebracht. Doch die anfängliche Freude über die neue Arbeit, weicht schnell der Erkenntnis, dass sein Aufgabenbereich anders aussieht, als erwartet. Melissa behandelt indes die Profisportlerin Jordan, die beim Trainieren zusammengeklappt ist. Doch sie weiß die Symptome nicht zu deuten. Kann das MRT in letzter Sekunde Aufschluss geben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Remedy
Remedy

Remedy

Alle 1 Staffeln und Folgen