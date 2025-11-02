Remedy
Folge 10: Neue Wege
43 Min.Ab 12
Sandy muss sich entscheiden, ob sie den Vater ihres zukünftigen Babys verlassen soll. Unterdessen kämpfen Zoe und Griffin dafür, dass Lonnie nicht entlassen wird. Doch auch Sandy hat einen fahrlässigen Fehler begangen. Allen deckt sie, um ihre Entlassung zu verhindern.
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
