Remedy
Folge 3: Der Drogentest
43 Min.Ab 12
Im General Hospital stehen routinemäßige Drogentests bei zufällig ausgewählten Angestellten an. Der mittlerweile cleane Allen verweigert sich jedoch diesem Test, weil er sie als Eingriff in seine Privatsphäre sieht. Um seinen Job zu retten, beschließt Sandy stattdessen ihren Urin abzugeben, und eine Überraschung lässt nicht lange auf sich warten: Der Urin wird positiv auf Schwangerschaftshormone getestet.
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
