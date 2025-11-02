Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Messers Schneide

Staffel 1Folge 5
Folge 5: Auf Messers Schneide

43 Min.Ab 12

Griffin hat den Entschluss gefasst, sein Medizinstudium nicht wieder aufzunehmen. Bald bemerkt er jedoch, dass er damit eine große Chance vergibt, um die ihn andere beneiden. Allen willigt unterdessen ein, einem Medikamenten-Hersteller eine Arznei abzukaufen. Jedoch will er diese vorher ausgiebig testen - unter persönlicher Aufsicht ...

