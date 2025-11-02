Zum Inhalt springenBarrierefrei
Remedy

Bewährungsprobe

Staffel 1Folge 8
Bewährungsprobe

BewährungsprobeJetzt kostenlos streamen

Remedy

Folge 8: Bewährungsprobe

43 Min.Ab 12

Als die hochschwangere und an einem Herztumor leidende Tess von einem Taxi angefahren wird, muss Griffin sie retten. Doch dieser sieht sich mit seinen alten Versagensängsten konfrontiert. Er hat in Thailand einen Freund bei einem Surfunfall nicht retten können, weil er zu betrunken war. Tess, deren Leben auf dem Spiel steht, versucht ihn zu beruhigen und ihm Mut zuzusprechen ...

Remedy
Remedy

Remedy

