Folge 8: Bewährungsprobe
43 Min.Ab 12
Als die hochschwangere und an einem Herztumor leidende Tess von einem Taxi angefahren wird, muss Griffin sie retten. Doch dieser sieht sich mit seinen alten Versagensängsten konfrontiert. Er hat in Thailand einen Freund bei einem Surfunfall nicht retten können, weil er zu betrunken war. Tess, deren Leben auf dem Spiel steht, versucht ihn zu beruhigen und ihm Mut zuzusprechen ...
Remedy
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH