Remedy

Die kleinen Dinge

Staffel 1Folge 9
Die kleinen Dinge

Die kleinen DingeJetzt kostenlos streamen

Remedy

Folge 9: Die kleinen Dinge

43 Min.Ab 12

Brian und Sandy wollen heiraten. Doch Sandy hat Zweifel, denn sie fühlt sich von Brian vernachlässigt. Beim Probedinner mit ihren Eltern und Schwiegereltern flieht Sandy und leistet einer ihrer Patientinnen Beistand. Findet sie hier den Mut, sich von Brian zu trennen?

Remedy
Remedy

Remedy

