SAT.1Staffel 11Folge 156vom 14.12.2012
43 Min.Folge vom 14.12.2012Ab 12

Der Berufsschüler Moritz belästigt an Halloween ein Mädchen. Seine Lehrerin geht dazwischen und reißt ihm im Streit die Maske ab. Moritz, der bereits mehrfach verwarnt wurde, droht der Raufwurf aus der Berufsschule. Hat er seine Lehrerin deshalb vor einen einfahrenden Zug gestoßen?

