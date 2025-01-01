Richter Alexander Hold
Folge 1859: So ein schöner Mord
46 Min.Ab 12
Stefanie Frey braucht dringend Geld, um ihren Beauty-Salon auf dem Lande weiterführen zu können. Als sie erfuhr, dass der reiche Landwirt von nebenan ihr leiblicher Vater ist, soll sie ihn umgebracht haben, um schnell an das Erbe zu kommen ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1