Richter Alexander Hold
Folge 1857: Mein Mann, der Superstar
46 Min.Ab 12
Die 19-jährige Isabella Altmann ist die Frau eines Rockstars, seit ihr Mann bei einer Castingshow entdeckt wurde. Die vielen weiblichen Fans belasten ihre junge Ehe. Hat sie deshalb einem aufdringlichen Groupie eine Sektflasche in den Rachen gerammt?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
