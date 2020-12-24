Wer nicht hören will muss fühlenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1849: Wer nicht hören will muss fühlen
46 Min.Folge vom 24.12.2020Ab 12
Eva Freitag soll einen Fernseher aus dem Fenster und einem Drehorgelspieler auf den Kopf geworfen haben, weil er sich täglich vor ihrem Bistro aufstellte und die Gäste vertrieb.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1