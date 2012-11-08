Mitarbeiter des JahresJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 137: Mitarbeiter des Jahres
45 Min.Folge vom 08.11.2012Ab 12
Der Familienvater Björn Schlegl ist hochverschuldet. Als an seiner Arbeitsstelle der "Mitarbeiter des Jahres" gekürt und prämiert werden soll, will er deshalb unbedingt gewinnen. Hat er deshalb seine größte Konkurrentin umgefahren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1