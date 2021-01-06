Richter Alexander Hold
Folge 1856: Die Müll-Mama
45 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 12
Die 16-jährige Chiara soll einen Supermarktleiter niedergeschlagen haben, als er sie beim Stehlen von abgelaufenen Lebensmitteln im Müllcontainer erwischt hat. Wenn die verzweifelte junge Mutter verurteilt wird, kommt ihr Kind in eine Pflegefamilie ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1