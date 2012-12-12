Richter Alexander Hold
Folge 154: Der Paketbote
45 Min.Folge vom 12.12.2012Ab 12
Der 23-jährige Paketzusteller Sven wird zum ersten Mal Vater - doch sein Chef lässt ihn nicht ins Krankenhaus und Sven verpasst die Geburt seiner Tochter. Hat er deswegen seinen Chef angefahren?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1