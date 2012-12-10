Kein Umgang mit meinem KindJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 152: Kein Umgang mit meinem Kind
46 Min.Folge vom 10.12.2012Ab 12
Seit Elkes Tochter Mascha einen neuen Freund hat, gibt es ständig Streit. Elke will ihrer Tochter den Freund verbieten, denn sie ist sich sicher, dass er kriminell ist. Doch Mascha rebelliert. Wollte Elke deshalb Maschas Freund erschießen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1