SAT.1Staffel 11Folge 153vom 11.12.2012
46 Min.Folge vom 11.12.2012Ab 12

Der Schüler Dennis hat seit kurzem Kontakt zu seinem Vater. Der Lebemann schmeißt sogar eine Party zu Dennis' zwölften Geburtstag. Doch am Ende der Feier haben zwei Kinder eine Alkoholvergiftung und Dennis Vater ist sternhagelvoll. Hat er die Kinder abgefüllt, weil ihm die Party zu langweilig war?

