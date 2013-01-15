Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 166vom 15.01.2013
46 Min.Folge vom 15.01.2013Ab 12

Seit ihr Vater wieder geheiratet hat, fühlt sich Finja wie das fünfte Rad am Wagen. Als die 17-Jährige Weihnachten nur das ausrangierte Bügelbrett für ihre neue Bleibe geschenkt bekommt, eskaliert die Situation. Hat sie ihrem Vater vor Wut einen Stromschlag versetzt?

