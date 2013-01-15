Richter Alexander Hold
Folge 166: Frohe Weihnachten
46 Min.Folge vom 15.01.2013Ab 12
Seit ihr Vater wieder geheiratet hat, fühlt sich Finja wie das fünfte Rad am Wagen. Als die 17-Jährige Weihnachten nur das ausrangierte Bügelbrett für ihre neue Bleibe geschenkt bekommt, eskaliert die Situation. Hat sie ihrem Vater vor Wut einen Stromschlag versetzt?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
