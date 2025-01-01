Richter Alexander Hold
Folge 1893: Eiskalter Engel
45 Min.Ab 12
Simone Röder soll ihren Ehemann umgebracht haben. Er hatte erfahren, dass er nicht der Vater von Tochter Lilli ist und wollte daraufhin die Scheidung. Sah die Angeklagte für sich dann nur noch den Ausweg, ihren Mann aus dem Weg zu schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1