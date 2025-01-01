Flaschendrehen - Wahrheit oder Pflicht?Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1895: Flaschendrehen - Wahrheit oder Pflicht?
46 Min.Ab 12
Malte Koch soll bei einem Wochenendausflug in die Berge seine Kollegin Anke von einer Brücke in den Tod gestürzt haben. Konnte er nicht verkraften, dass sie seine Annäherungsversuche abgewiesen hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1