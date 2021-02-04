Flucht aus dem KinderheimJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1899: Flucht aus dem Kinderheim
45 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 12
Der 15-jährige Timo Pirch soll seine strenge Heimleiterin niedergeschlagen haben, um ihren Wagen zu stehlen. Angeblich wollte er damit zu seiner jüngeren Schwester fahren, die bei einer Pflegefamilie untergekommen ist. Aber warum? Hatte er Angst um sie?
