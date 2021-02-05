Richter Alexander Hold
Folge 1901: Zwangsehe
45 Min.Folge vom 05.02.2021Ab 12
Ahmet Cengiz soll seine 17-jährige Tochter betäubt und in die Türkei verschleppt haben, um sie dort gegen ihren Willen zu verheiraten. Doch sogar seine deutschen Nachbarn halten ihn für sehr modern und aufgeschlossen und trauen ihm die Tat nicht zu ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1