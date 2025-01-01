Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1932
47 Min.Ab 12

Heiko Gablenz veranstaltet Kaffeefahrten. Schon viele Rentner fühlten sich im Nachhinein von ihm betrogen, weil die Produkte nichts taugten, die er ihnen aufgeschwatzt hat. Nun soll ihn die Enkelin eines Reisegastes überfallen und ihm mit seinen Waren buchstäblich "das Maul gestopft" haben.

