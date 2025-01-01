Der Bestatter und das SchlampenhausJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1949: Der Bestatter und das Schlampenhaus
46 Min.Ab 12
Kurt Wäntzell ist empört darüber, dass direkt neben seinem Bestattungsinstitut ein Bordell eröffnet wurde. Hat er die Freier heimlich fotografiert und öffentlich bekannt gemacht, um dem Bordell zu schaden?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
