Richter Alexander Hold
Folge 1952: Brüder für immer
45 Min.Ab 12
Der Rocker Bernd Rau hat sich im Urlaub in die Bankangestellte Miriam Kleiner verliebt. Als sie bemerkte, dass in seinem Motorradclub Waffen und Drogen versteckt werden, soll sie die Polizei alarmiert haben. Hat Bernd deshalb ihren Wagen angezündet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1