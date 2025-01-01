Richter Alexander Hold
Folge 1994: Die Frau am Bau
45 Min.Ab 12
Marie Krengler wird als junge Bauleiterin von den Arbeitern ständig verhöhnt und gemobbt. Als ihr dann auch noch ein schwerwiegender Fehler auf der Baustelle passiert, liegen ihre Nerven blank. Hat sie deshalb einen Baggerfahrer erschlagen, der sie schadenfroh bei ihrem Chef verpetzen wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1