Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Frau am Bau

SAT.1Staffel 11Folge 1994
Die Frau am Bau

Die Frau am BauJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1994: Die Frau am Bau

45 Min.Ab 12

Marie Krengler wird als junge Bauleiterin von den Arbeitern ständig verhöhnt und gemobbt. Als ihr dann auch noch ein schwerwiegender Fehler auf der Baustelle passiert, liegen ihre Nerven blank. Hat sie deshalb einen Baggerfahrer erschlagen, der sie schadenfroh bei ihrem Chef verpetzen wollte?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen