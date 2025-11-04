Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Trucker und das Pornoheft

SAT.1Staffel 12Folge 2023
Der Trucker und das Pornoheft

Der Trucker und das PornoheftJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 2023: Der Trucker und das Pornoheft

45 Min.Ab 12

Lutz ist sexuell frustriert, weil es in seiner Ehe nicht mehr so gut läuft und er auch bei anderen Frauen immer wieder abblitzt. Deshalb hat sich der Lkw-Fahrer ein Pornoheft gekauft. Wenig später rast er ungebremst in ein Stauende. Acht Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Hat sich Lutz während der Fahrt selbst befriedigt?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen