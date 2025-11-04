Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Aufstand der Mieter

SAT.1Staffel 12Folge 2028
Aufstand der Mieter

Aufstand der MieterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 2028: Aufstand der Mieter

45 Min.Ab 12

Jörg hat ein Mietshaus gekauft und möchte die Wohnungen mit viel Aufwand sanieren lassen, um die neuen Luxusappartements schließlich teuer zu verkaufen. Doch dazu muss er erst die alten Mieter loswerden. Mit viel Schikane versucht er sie zu vertreiben. Doch dann wird ein Mordanschlag auf ihn verübt ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen