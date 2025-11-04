Richter Alexander Hold
Folge 2032: Dealen mit dem Richter
46 Min.Ab 12
Leo ist ein Kleinkrimineller, der schon mehrfach straffällig geworden ist. Doch jetzt soll er eine Frau umgebracht haben. Das Motiv ist völlig unklar. Und Leo will nur auspacken, wenn sich das Gericht und die Staatsanwaltschaft auf einen Deal einlassen ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1