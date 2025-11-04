Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Dealen mit dem Richter

SAT.1Staffel 12Folge 2032
Dealen mit dem Richter

Dealen mit dem RichterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 2032: Dealen mit dem Richter

46 Min.Ab 12

Leo ist ein Kleinkrimineller, der schon mehrfach straffällig geworden ist. Doch jetzt soll er eine Frau umgebracht haben. Das Motiv ist völlig unklar. Und Leo will nur auspacken, wenn sich das Gericht und die Staatsanwaltschaft auf einen Deal einlassen ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen