Familienstreit - Vater vom Stier getötet
Richter Alexander Hold
Folge 2025: Familienstreit - Vater vom Stier getötet
46 Min.Ab 12
Der Landwirt Konstantin liegt ständig im Streit mit seinem Vater. Konstantin muss auch seine Schwester und seine Mutter regelmäßig vor dem Trunkenbold schützen. Hat er deshalb den Stier mit dem Viehtreiber auf seinen Vater gehetzt?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1