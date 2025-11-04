Explosiv - Attentat auf den SchwiegervaterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 2034: Explosiv - Attentat auf den Schwiegervater
46 Min.Ab 12
Astrid muss sich nicht nur um ihren Haushalt und ihre zwei Kinder, sondern auch um ihren dementen Schwiegervater kümmern. Keine Sekunde kann sie ihn aus den Augen lassen. Astrid ist völlig überfordert. Hat sie deshalb den Gasherd manipuliert, um ihren Schwiegervater loszuwerden?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1