Richter Alexander Hold

Nackte Wut - Attentat im Jobcenter

SAT.1Staffel 12Folge 2030
Nackte Wut - Attentat im Jobcenter

44 Min.Ab 12

Mirko ist arbeitslos und wurde von seiner Mutter vor die Tür gesetzt. Um eine neue Unterkunft zu bekommen, muss er zur Arge. Doch dort fühlt er sich nur schikaniert. Hat er in seiner Wut die Sachbearbeiterin niedergeschlagen?

