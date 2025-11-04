Richter Alexander Hold
Folge 2036: Lösegeld für ein Groupie
44 Min.Ab 12
Ron ist Musiker. Er hat sich mit einem weiblichen Fan eingelassen, weil er wusste, dass die Mutter des Mädchens eine erfolgreiche Musikproduzentin ist. Weil sie ihn trotzdem nicht groß herausbringen wollte, soll er ihre Tochter im Probenraum eingesperrt und für sie Lösegeld verlangt haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1