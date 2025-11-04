Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2036
44 Min.Ab 12

Ron ist Musiker. Er hat sich mit einem weiblichen Fan eingelassen, weil er wusste, dass die Mutter des Mädchens eine erfolgreiche Musikproduzentin ist. Weil sie ihn trotzdem nicht groß herausbringen wollte, soll er ihre Tochter im Probenraum eingesperrt und für sie Lösegeld verlangt haben.

SAT.1
