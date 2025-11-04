Richter Alexander Hold
Folge 2031: Der Schulschwänzer
45 Min.Ab 12
Der 15-jährige Mario schwänzt regelmäßig die Schule. Seine Mutter ist mit ihm völlig überfordert, deshalb musste ihn schon einige Male die Polizei zum Unterricht bringen. Hat Mario einen der Polizisten mit einem abgebrochenen Flaschenhals schwer verletzt?
