SAT.1Staffel 12Folge 2029
Folge 2029: Der Salon

45 Min.Ab 12

Alexandra ließ sich von ihrem Freund Max dazu überreden, einen eigenen Friseursalon zu eröffnen. Doch kaum läuft der Laden, wird sie von Max mit einer ihrer Angestellten betrogen. Und nicht nur das: Die Angestellte kündigt und eröffnet mit Max' Hilfe selbst ein Friseurgeschäft direkt gegenüber! Hat Alexandra ihr deshalb den Laden angezündet?

