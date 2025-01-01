Richter Alexander Hold
Folge 211: Katz im Sack
41 Min.Ab 12
Der Bauunternehmer Peter Katz wurde im November 2001 von Richter Alexander Hold wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren Haft verurteilt. Heute steht er vor Gericht, weil er im Gefängnis die Psychologin Sandra Weidemann zum Sex gezwungen haben soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1