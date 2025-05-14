Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Kidnapping im Zoo

SAT.1Staffel 2Folge 215
Kidnapping im Zoo

Kidnapping im ZooJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 215: Kidnapping im Zoo

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Der Fotograf Thorsten Bettmann soll seinen dreijährigen Sohn Moritz bei seiner Ex-Freundin abgeholt und danach 5 Tage lang versteckt haben. Er jedoch behauptet, sein Sohn sei bei einem Zoobesuch gekidnappt und entführt worden. Was steckt hinter diesem mysteriösen Geschehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen