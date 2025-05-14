Richter Alexander Hold
Folge 215: Kidnapping im Zoo
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der Fotograf Thorsten Bettmann soll seinen dreijährigen Sohn Moritz bei seiner Ex-Freundin abgeholt und danach 5 Tage lang versteckt haben. Er jedoch behauptet, sein Sohn sei bei einem Zoobesuch gekidnappt und entführt worden. Was steckt hinter diesem mysteriösen Geschehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1