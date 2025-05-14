Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Überfall bei einer Geschäftsreise

SAT.1Staffel 2Folge 216
Überfall bei einer Geschäftsreise

Folge 216: Überfall bei einer Geschäftsreise

42 Min.Ab 12

1. Fall: Rainer Wessel sitzt auf der Anklagebank, weil er seine Assistentin Marion Nöth während einer Geschäftsreise überfallen haben soll. 2. Fall: Die Polizistin Rita Weiss steht vor Gericht, weil sie dem Polizeiobermeister Lothar Fuchs absichtlich eine Hodenprellung zugefügt haben soll. Rita behauptet, es sei Notwehr gewesen, weil Fuchs sie zuvor unsittlich berührte.

