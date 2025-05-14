Richter Alexander Hold
Folge 205: Brutal verprügelt?
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der Lehrer Achim Richarts soll seine Schülerin Jasmina Schreiber mit einer Eisenstange brutal verprügelt haben, weil sie angeblich von ihm schwanger war. Jasmina Schreiber verlor dabei ihr Kind. Achim Richarts bestreitet die Tat und auch seine vermutete Vaterschaft. Doch für die Tatzeit hat er kein Alibi. Kann ihn Richter Alexander Hold überführen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1